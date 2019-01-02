- Зимой 2015 года мы с мужем и дочкой переехали в дом, в котором он с родителями жил, когда был маленький. Дом пустовал несколько лет, в нем не было воды, канализации и батарей. Выглядело это так: ВерандаКоридорчикКухняПроходной залДальняя маленькая комната использовалась как склад для старых вещейДожили мы там до весны, подкопили деньжат, и муж начал ремонт. Мы с дочкой перебрались на время к свекрови. Муж перебрал всё: пол, стены, потолок, всё выровнял, утеплил, укрепил, полы сделал из ОСП, стены и потолок обшил гипсокартоном, поменял проводку. Пара фоток процесса.К осени мы переехали обратно. Муж поклеил обои и постелил линолеум. Еще не всё закончили, воды и канализациине было, но зато одни. Дальняя комната (детская)Проходной зал.Кухня. Перегородку в коридор решили не ставить, стало просторнее.Муж взялся за веранду: разобрал, добавил небольшой пристрой, там у нас теперь санузел. Из-за того что детская узкая, решили сделать подиум. Под ним 2 огромных ящика.Вскоре провели воду, поставили котел, батареи. Потом и канализация появилась, доделали сан.узел. Двери, мебель, зеркала, шторки и прочие мелочи. Вот что вышло. Детская (над кроватью теперь вырос второй ярус, фотки нет)ЗалКухня (плита пока старая, зато новый холодильник)Сан.узелВид снаружиСпасибо любимому мужу, что сделал для нас такую красоту! Всех долиставших до конца с наступающим новым годом. Всё когда-нибудь заканчивается, даже ремонт.