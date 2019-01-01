По данным РГП "Казгидромет", 2 января в Уральске ожидается переменная облачность, небольшой снегопад. Днем столбики термометров покажут 7 градусов мороза, ночью -10. В Атырау снег. Днем -3, ночью -5. В Актобе переменная облачность. Днем -9, ночью 14 градусов мороза. В Актау так же переменная облачность. Днем +5, ночью +2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.