Турбаза " Романтика" Адрес: в районе меловых горок, не доезжая нового моста, поворот на право На чем добраться: № 36 (только до моста) Телефон: +7 777 194 78 43, +7 701 433 19 66 Регламент работы: с 11.00 до 24.00 часов Что есть: Горки, лыжня. Сколько стоит: въезд на территорию базы стоит 200 тенге за машину. Есть зимние домики, рассчитанные на 10-20 человек. В домиках есть все необходимое для гостей: кровати, стулья, стол, шкафчик. На один дом выдают бесплатно самовар, казан и мангал, шампура. Стоимость аренды домика на одного человека в день 1500 тенге, в сутки 2000 тенге. Продукты можно привести с собой. Также на территории есть кафе, в котором можно вкусно позавтракать с 11 часов утра. На одного человека стоимость обеда составит 600 тенге, есть шашлыки по 800 тенге. Катание на детской и взрослой горке стоит 500 тенге в час. Чтобы покататься на лыжах, нужно прихватить с собой инвентарь. Кемпинг "Мечта" Адрес: расположен в 4-х километрах от поворота на 18-м километре автотрассы Уральск — поселок Дарьинск. На чем добраться: на такси Телефон: +7 705 796 25 08 Регламент работы: с 10:00 до 18:00 Что есть: Горки, лыжня, коньки. Сколько стоит: стоимость парковки 100 тенге на машину. Есть гостиничный комплекс, где номер на двоих стоит 9500 тысяч тенге и на 4 человека - 11 500 тысяч тенге, завтрак входит в стоимость номера. В номерах имеются холодильники, телевизоры, каждый номер оснащен системой спутникового телевидения и обслуживается опытным персоналом. Есть сауна на 5-6 человек, стоимость 5 тысяч тенге в час. Прокат ледянок стоит 200-300 тенге в час, баллоны ватрушки по 500 тенге. Покататься на снегоходе 5 минут 1000 тенге. Прокат коньков, а также лыж стоит 400 тенге в час. Имеется кафе, где можно перекусить. Вместе с тем, в праздничные дни уральцам можно будет посетить стадион "Юность". Стадион 1, 2 и 3 января будет работать с 15.00 до 22.30. Здесь будут организованы массовые катания. Вход детям до семи лет бесплатный. С 7 до 14 лет - 100 тенге. С 14 лет стоимость составлят 200 тенге. Инвалидам, сопровождающим, а также пенсионерам вход бесплатный. Сюда можно будет прийти со своими коньками, а также взять в аренду необходимый спортинвентарь.

пр. Достык-Дружба, 203 ул. Ихсанова, 87, 87/1, 89 пр. Евразия, 52, 54, 54/1 мкр.Строитель, 43 4 мкр., д.16 6 мкр., д.66 ул. Курмангазы 150, ул. Кердери, 133, ул. Ихсанова, 109 ул. Курмангазы, 102 ул. Ларина, 225 ул. Гагарина, 97, 99, 99/2 п.Деркул, ул. Даля, 7/3. Также катки появились на 11 школьных дворах. Также катки появились на 11 школьных дворах.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Турбаза "Евразия" Адрес: ул.Лагерная, 6 (напротив областного кардиологического центра) На чем добраться: маршруты №49, №7, №4, №16. Телефон: 87777915462 Регламент работы: с 9.00 до 18.00 без выходных Что есть: Лыжня, каток, горки. Сколько стоит: вход на территорию базы 300 тенге с человека, если вам нужна комната, то ее аренда в дневное время будет стоить 1000 тенге с человека (сюда уже входит 300 тенге за вход на турбазу). проживание Аренда комнаты в сутки обойдется в 1500 тенге. В комнате имеются стол, стулья и шкафчиками. С собой можно прихватить электрический чайник и микроволновку. Также есть столовая, где можно поесть. К слову, стоимость указана для школьников и взрослых. Аренда лыж 300 тенге школьникам, 500 тенге -взрослым час, аренда коньков - 300, 500 тенге, ледянок - 200 тенге, ватрушки - 700 тенге. Впрочем, инвентарь можно привезти свой. Комплексный обед будет стоить 600 тенге, ужин - 450 тенге, завтрак -450 тенге. Платная парковка - 200 тенге. Прокат мангалов 500 тенге за время пользования. Услуги инструктура по туризму 500 тенге. База отдыха "Светлячок" Адрес: остановка "Белая казарма" На чем добраться: проезд автобуса №7, №4, №49 Телефон для справок: +7 747 761 73 43. Регламент работы: с 11.00 до 00.00 часов. Что есть: горки, лыжня, каток. Сколько стоит: аренда гостевых домиков в турбазе до 10 человек составляет 25 тысяч тенге. На территории "Светлячка" имеется кафе "Лесная сказка", откуда по желанию клиентов возможен заказ еды в гостевые дома. Турбаза "Светлячок" предлагает вам катание на двух экстремальных горках высотой 6 и 8 метров. Стоимость проката тюбинга за 1 час - 500 тенге, прокат лыж и коньков: 1 час-500 тенге, 1 круг на снегоходе по реке - 2000 тенге. Также на территории есть парковка - 200 тенге. В будни парковка на территории базы бесплатная. База отдыха "Дубрава" Адрес: поселок Мичурино, улица Придорожная 1А (недалеко от гипермаркета Дина) На чем добраться: № 39 (только до гипермаркета Дина) Телефон: 8(7112) 250750 Регламент работы: с 11.00 до 01.00 часов Что есть: Горки, лыжня, снегоход. Сколько стоит: вход на территорию базы бесплатна, как и парковка. Есть зимняя горка с тюбингами, на которую можно взять в прокат баллон по 500 тенге в час. А вот с лыжами посложнее, инвентарь придется прихватить с собой. Можно там же сделать для себя шашлык, прокат мангала стоит 500 тенге. Также можно пообедать в уютном ресторане, в среднем стоимость на одного человека обойдется в 5 тысяч тенге. Есть бар. Прогулка по набережной.По данным пресс-службы отдела физической культуры и спорта города Уральск, катки для массового катания функционируют на площади Маншук Маметовой, на площади Первого Президента, на площадке ТРЦ «Сити центр», на стадионе «Юность», на турбазах «Атамекен» и «Евразия», а также работает «Ледовый дворец спорта». Кроме этого, катки были залиты по следующим адресам: