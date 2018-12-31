Вниманию жителей и гостей города были представлены концертно-развлекательные программы с участием лучших творческих коллективов и солистов городских и областных организаций культуры. Люди с удовольствием участвовали в играх, конкурсах и викторинах. Не обошлось и без Деда Мороза и Снегурочки. Сказочные персонажи дарили горожанам хорошее настроение. Несмотря на морозную погоду людей в местах празднования было немало. Поздравить горожан с Новым 2019 годом приехали заместитель акима ЗКО Игорь Стексов и заместитель акима города Бекжан Тукжанов, которые пожелали горожанам здоровья, счастья и исполнения всех заветных целей в Новом 2019 году. Новогодний фейерверк состоялся в 23:0 на площади Первого президента.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.