По данным РГП "Казгидромет" 1 января в Уральске ожидается снег. Днем столбики термометров покажут 10 градусов мороза, ночью -16. В Атырау переменная облачность. Днем -3, ночью -5. Снегопад и 10 градусов ниже нуля днем ожидается в Актобе. Ночью синоптики прогнозируют 18 градусов ниже нуля. В Актау переменная облачность. Днем +4, ночью 2 градуса тепла. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.