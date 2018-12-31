Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, специализированный административный суд города Уральска в рамках пилотного проекта «Ночной суд» рассмотрел за 20 дней 62 административных дела. Из них 15 дел касаются сферы семейно-бытовых отношений, 6 дел по факту совершения мелкого хулиганства, 38 дел по дорожно-транспортным происшествиям, 2 дела за нарушение защитного предписания, вынесенного органом внутренних дел, 1 дело за управление транспортом, а равно передачу управления транспортом лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения. - Только в один день суд рассмотрел с 18 до 22 часов - 12 дел, в остальные дни в среднем ежедневно в суд поступало от 3 до 6 дел. При рассмотрении административных правонарушений судом широко применялся институт медиации. Так, по 9 административным делам за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений стороны заключили соглашение о примирении, в связи с чем, производство по ним было прекращено. Удобное для граждан время рассмотрения административных дел, связанных с нарушениями Правил дорожного движения, повлекших ДТП, позволило в кратчайшие сроки устранить последствия происшествия и получить страховую выплату за поврежденный автотранспорт, - отметили в суде.