Таким образом автолюбители Уральска решили поздравить горожан с наступающим Новым годом. Сбор был организован клубами автолюбителей. Елку из машин собирали клубы "Official club BMW Ural'sk", "Уральские джиперы", "Cerato клуб Уральск", "Kio Rio клуб Уральск" и "Клуб автолюбителей". – Так мы хотели оригинально поздравить уральцев с Новым годом! В сборе елки участвовало 40 машин и около 50 человек. Потребовалось несколько репетиций. В общем ушло около 40 минут, - говорит участник клуба "Official club BMW Ural'sk" Руслан Джасауов. Несмотря на морозную погоду посмотреть на авто-елку собралось немало людей. Потом елку «зажгли» — водители по сигналу включили фары и аварийный сигнал. On5xIBLfq_Y