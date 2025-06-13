У него нашли один куст конопли за что он получил три года лишения свободы.

Мини-лабораторию для выращивания конопли оборудовал в своей спальне житель Уральска

В Уральском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Уральска. Ему предъявили обвинение за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, также выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества в крупном размере.

Из материалов дела следует, что подсудимый октябре 2024 года купил семена конопли, чтобы получить марихуану. Для этого он использовал спальню своей квартиры, где оборудовал специальный самодельный шкаф. Он посадил приобретенные семена конопли в один садовый горшок.

– Подсудимый отделил часть листьев и соцветии, измельчил, высушил и расфасовал в трех свертках из пищевой фольги, а также в один бумажный сверток. Он незаконно хранил их для личного употребления. Подсудимый признал свою вину частично, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.