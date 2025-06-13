Ежегодно в Казахстане первично диагностируется более 800 случаев онкологических и гематологических заболеваний у детей, из которых около 600 случаев приходятся на злокачественные опухоли, включая гемобластозы, и около 200 случаев — на тяжёлые доброкачественные гематологические патологии. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.
Между тем, за последние 10 лет заболеваемость злокачественными новообразованиями среди детей остаётся стабильной и составляет 9,7 случая на 100 000 детского населения.
Как выяснилось, больше всего у заболевших онкологией детей диагностируют острые лейкозы.
Структура злокачественных заболеваний сопоставима с международными данными:
- острые лейкозы — более 30% случаев;
- опухоли ЦНС — около 17%;
- лимфомы и нефробластомы — по 10–11%;
- нейробластомы — около 7%.
— На фоне внедрения современных методов лечения, включая иммунную и таргетную терапию, выживаемость при злокачественных заболеваниях у детей в Казахстане превышает 70%. За последние 5 лет более 40 детей получили инновационные препараты моноклональных антител при лечении нейробластомы, лимфом и лейкозов, - отметили в пресс-службе ведомства.