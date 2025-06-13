Больше всего у заболевших онкологией детей диагностируют острые лейкозы.

Ежегодно в Казахстане первично диагностируется более 800 случаев онкологических и гематологических заболеваний у детей, из которых около 600 случаев приходятся на злокачественные опухоли, включая гемобластозы, и около 200 случаев — на тяжёлые доброкачественные гематологические патологии. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

Между тем, за последние 10 лет заболеваемость злокачественными новообразованиями среди детей остаётся стабильной и составляет 9,7 случая на 100 000 детского населения.

Как выяснилось, больше всего у заболевших онкологией детей диагностируют острые лейкозы.

Структура злокачественных заболеваний сопоставима с международными данными:

острые лейкозы — более 30% случаев;

опухоли ЦНС — около 17%;

лимфомы и нефробластомы — по 10–11%;

нейробластомы — около 7%.