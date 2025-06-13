Тело мальчика извлекли очевидцы.

Трагедия произошла 11 июня в районе садового общества Вишневый сад. По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, во время купания в реке Чаган утонул 16-летний подросток. Тело мальчика извлекли очевидцы.

Спасатели отметили, что основными причинами гибели людей на водоемах:

купания в запрещенных и необорудованных местах;

купания в нетрезвом состоянии;

неумение плавать;

оставление детей без присмотра.

– Отдых должен быть полноценным и воспоминания о нем должны остаться только приятные. Чтобы так и было все мы не должны не забывать о правилах безопасного поведения на водоемах, - подчеркнули в ДЧС ЗКО.

Во избежание несчастных случаев, запрещается:

купаться в местах, где установлены запрещающие знаки и не оборудованных участках водоемов;

заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

подавать крики ложной тревоги;

входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

нырять в непроверенных и необорудованных местах;

плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Отметим, что нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах влечет штраф для физических лица в размере - 7 МРП (27 734 тенге), для юридические лица - 10 МРП (39 620 тенге).