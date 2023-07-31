Жители сетуют на невыносимую духоту в салоне некоторых автобусов. А именно в подвижном составе маршрутов №21, 22, 4 и 30 а. К слову, в городе несколько дней держится зной. В пресс-службе акимата города рассказали, что маршруты обслуживают 249 автобусов. 70 из них не имеют кондиционера — не предусмотрены заводом-изготовителем.
— В договоре наличие кондиционера не предусмотрено. 100% нет кондиционеров в автобусах ТОО «Атырау автопарк». По мере обновления в дальнейшем будут закупаться автобусы с кондиционерами, — ответили в ведомстве.
К слову, почти сразу после назначения новый аким Атырау посетил автопарк «Акжайык». Он писал в Facebook, что дал полмесяца на замену изношенных автобусов и ремонт тех, которые можно починить. Лина Ойлова