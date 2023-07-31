Видео распространилось в социальных сетях. На кадрах сначала видно, как известный в стране исполнитель поёт среди танцующих людей. А после он лежит на земле без рубашки и закрывается руками, будто от ударов. В описании говорится, что инцидент произошёл 29 июля в городе Ушарал Жетысуской области, и якобы певец находился в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе департамента полиции Жетысу сообщили, что заявление в полицию не поступало, но стражи порядка провели проверку.
— При разбирательстве подтвердился факт нахождения артиста на праздничном мероприятии в алкогольном опьянении. Той проходил в стиле халал». Нарушитель привлечён к административной ответственности по статье 440 КоАП — распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения, — информировали в ведомстве.
Статья предусматривает штраф в размере пяти МРП — 17 250 тенге. Сам исполнитель не прокомментировал инцидент. Но в Instagram-stories он поделился видео своего нахождения в соседней Алматинской области.