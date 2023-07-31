Ещё 26 июля жители Атырау вновь ощутили зловонье. Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев на своей странице в Facebook написал, что источник запаха —  поля испарения «Квадрат». Сейчас там проводят работы по его очистке.
— По заказу акимата области из средств республиканского бюджета ведутся работы по очистке «Квадрата» и строительству новой канализационной очистной установки. В рамках очистки поля испарения, накопленные за много лет загрязнения, выкапываются и складируются в отдельном месте. Эти процессы существенно увеличивают объём неприятного запаха в городе при сопутствующем ветре, — пояснил Бисембиев.
Он попросил жителей отнестись к этому с пониманием. В прошлом году специалисты Минэкологии говорили, что в 2024 году завершится очистка поля испарения «Квадрат» — поля, куда стекаются отходы. Ранее, в марте жители Атырау жаловались на зловонный запах. Концентрация сероводорода в воздухе была в несколько раз выше нормы. Запах тогда шёл с накопителя канализационных вод.