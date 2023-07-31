Один из пассажиров, пострадавших при ДТП в Алании, скончался утром 31 июля в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.
— Сын погибшего гражданина Казахстана прибыл в Анталью и находится сейчас с нашими дипломатами. Ему оказывается вся необходимая помощь и содействие, — говорится в сообщении.
ДТП произошло утром 30 июля. Водитель автобуса, перевозивший туристов, на большой скорости въехал в грузовик на светофоре. На месте аварии погибли два человека: водитель — гражданин Турции и гид — гражданка Украины. 12 пострадавших пассажиров доставили в близлежащие больницы. Все они  — граждане Казахстана.