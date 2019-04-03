В пресс-службе управления полиции г. Уральска сообщили, что консультировать граждан в специально выделенном автобусе будут начальник местной полицейской службы, управления административной полиции, управления миграционной службы, а также руководители подразделений регистрационно-экзаменационной работы и дорожно-технической инспекции и другие. - «Приемная на дороге» пройдет для праворазъяснительной работы в сфере обеспечения дорожной безопасности, соблюдения миграционного законодательства, в том числе в части оказания государственных услуг по регистрации автотранспорта, выдаче водительских удостоверений, паспортов и удостоверений личности,организации дорожного движения, переоборудования транспортных средств, атакже уплаты штрафов за административные правонарушения, - сообщили в пресс-службе ведомства. Данная акция, по словам полицейских, проводится по той причине, что зачастую поступают жалобы от населения на неправомерные действия сотрудников, и сотрудники кадровой и воспитательной работы дадут разъяснения о порядке обжалования неправомерных действий, решений сотрудников ОВД, функционирования «телефонов доверия». Нужно отметить, что акция «Приемная на дороге» стартовала во всех городах Казахстана. По городам курсируют микроавтобусы, в которых специалисты мобильных групп консультируют жителей. По словам жителей республики, данная акция поможет им получить ответы на некоторые вопросы. - Вообще считаю это хорошей идеей. У многих есть проблемы и вопросы, однако не всегда хватает времени сходить в полицию, - говорит житель города Мирас. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.