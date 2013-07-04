Иллюстративное фото с сайта www.news.ivest.kz Иллюстративное фото с сайта www.news.ivest.kz На 9 августа 2013 года назначены выборы акимов сельских округов и поселков. В Уральске выборы пройдут в поселках Зачаганск, Круглоозерное и Желаевском сельском округе.  Потенциальные акимы смогут выдвинуть свои кандидатуры для участия в выборах с 10 по 24 июля. А в течение трех дней в поселках проведут консультации с местными жителями по выдвижению кандидатур в акимы поселков и сельских округов. Первая такая консультация пройдет в 18.00 10 июля в средней школе поселка Круглоозерное. На следующий день, 11 июля, также в 18.00 население проконсультируют в СОШ №14 села Желаево. И вечером 12 июля консультацию проведут в СОШ №30 поселка Зачаганск. Председателем городской избирательной комиссии является начальник городского отдела занятости и соцпрограмм Айгуль ТУКЕШЕВА, а ее заместителем руководитель городского отдела образования Жанслу ТУРЕМУРАТОВА. Кроме того, в состав комиссии входят Ганди ШАМЕЛОВА (секретарь), Аскар МУКАНОВ, Павел ПОДОЛЬНЫЙ, Рафаил НАСЫРОВ, Айбек ИСЛАМБЕКОВ.