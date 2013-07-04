Иллюстративное фото с сайта airastana.com Иллюстративное фото с сайта airastana.com Рейс сообщением Амстердам-Атырау задержался ровно на сутки по техническим причинам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Эйр Астана». По словам менеджера по связям с общественностью Сергея ХЕЦУРИАНИ, по техническим причинам произошла целая серия задержек авиакомпании «Эйр Астана» как в Казахстане, так и за рубежом. - Рейс 904 Амстердам-Атырау задержался на сутки также в связи с техническими неполадками в самолете «Boeing -767» и после проведения технических работ вылетел сегодня в 11.25 по местному времени из Амстердама в Атырау и далее в Алматы. Ничего серьезного не произошло, пассажирам не о чем беспокоиться, - заявил специалист. Отметим, что на данный момент у авиакомпании 26 авиалайнеров западного производства, средний возраст самолетов - 7 лет.