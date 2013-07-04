- Только за последний учебный год к нам в район приехало 35 молодых педагогов из разных областей Казахстана. В этом году мы участвовали в республиканских ярмарках и заключили предварительную договоренность, планируется приезд 24-ех специалистов с Северного Казахстана, - рассказала. На сегодняшний день в районе чувствуется нехватка 71 специалиста по русскому языку, математике, химии, биологии и физике. Однако в руководстве отдела образования надеются решить этот дефицит именно за счет молодых кадров. Для них предусмотрены подъемные средства, служебные квартиры и беспроцентные ссуды на приобретение жилья. Отметим, что сегодня в Жылыойском районе имеется 6 сельских округов, 20 школ, в которых трудятся 1540 педагогов.