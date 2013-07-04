Журналистам ЗКО показали, как делают колбасные изделия

Сегодня прошел заключительный этап форума под эгидой «7 дней из жизни Казахстана». Журналистам показали продукцию ТОО «Жайык Ет». Продукция под брендом «Мясо Дел» выпускается в Уральске 8 лет. По программе ГПФИИР здесь запустили еще линию «Уральский мясокомбинат». Поддержку от государства предприятие получило на выпуск деликатесной мясной продукции. Проект направлен на строительство колбасного цеха и модернизацию действующих мощностей. - Концепция этого проекта была разработана в Европе, рассказывает генеральный директор ТОО «Жайык Ет» Темиргали ЕСКАНДИРОВ. У нас установлено оборудование европейских производителей, что дает нам возможность идти в ногу со временем. Сейчас на новом производстве работает 130 человек. Стоимость проекта 350 млн тенге. На сегодняшний день мы выпускаем 55 наименований продуктов деликатесных, колбасных и вареных изделий. Заявленная мощность производства - 20 тонн за смену. На сегодняшний день вышли на 90% проекта. Плановая мощность на 2013 год составляет 2 730 тонн на сумму 1 365 млн тенге.