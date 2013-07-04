 Сегодня прошел заключительный этап форума под эгидой «7 дней из жизни Казахстана». Журналистам показали продукцию ТОО «Жайык Ет». Продукция под брендом «Мясо Дел» выпускается в Уральске 8 лет. По программе ГПФИИР здесь запустили еще линию «Уральский мясокомбинат». Поддержку от государства предприятие получило на выпуск деликатесной мясной продукции. Проект направлен на строительство колбасного цеха и модернизацию действующих мощностей. - Концепция этого проекта была разработана в Европе, рассказывает генеральный директор ТОО «Жайык Ет» Темиргали ЕСКАНДИРОВ. У нас установлено оборудование европейских производителей, что дает нам возможность идти в ногу со временем. Сейчас на новом производстве работает 130 человек. Стоимость проекта 350 млн тенге. На сегодняшний день мы выпускаем 55 наименований продуктов деликатесных, колбасных и вареных изделий. Заявленная мощность производства - 20 тонн за смену. На сегодняшний день вышли на 90% проекта. Плановая мощность на 2013 год составляет 2 730 тонн на сумму 1 365 млн тенге.