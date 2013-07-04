- Совет создан, чтобы вовремя решать проблемы, возникающие у предпринимателей,- говорит. - Целью и задачей этого совета является стимулирование и дальнейшее развитие бизнес-среды города, устранение административных барьеров и создание максимально благоприятных условий для наших бизнесменов. На этом заседании был утвержден план работы совета, был поднят вопрос о деятельности ТОО "ЗападЭнергоПром", которая представила инновационный проект. - Мы собираем солнечные станции для обеспечения электроэнергией места, отдаленные от сетей,- рассказывает- Такие станции подходят для отдаленных крестьянских хозяйств. Они работают как летом, так и зимой. Для зарядки им хватает дневного света, после этого они работают 8-9 часов. В городе такие станции могут работать только для освещения или для подсветки зданий, рекламных конструкций. Стоимость станции, которая вырабатывает 1 киловатт/час, 800-850 тысяч тенге. Мы обучаем местных специалистов и привлекаем иностранных, но только для повышения конкурентоспособности. У нас уже есть такие станции в ЗКО. Также мы работаем над аналогичными проектами в Юэном Казахстане. Инновационный проект вызвал споры и разногласия на совете предпринимателей. Многие просто не понимали, зачем нужен столь нерентабельный проект для города. Сошлись на мнении, что пока что он актуален только для военной и сельскохозяйственной сфер. Также был обсужден наболевший вопрос о планировке и перепланировке помещений на первых этажах многоэтажных жилых домов. В связи с постановлением от 25 июля 2012 года запрещается делать дверные проемы в несущих стенах панельных домов. Однако, когда предприниматели покупают квартиры, пишут заявления на перепланировки, потому что об этом их никто не предупреждает. В связи с этим было решено повесить объявление в отделе архитектуры и градостроительства об отказе принимать заявления о перепланировках на первых этажах панельных домов.