programВ недалеком будущем Атырау станет одним из машиностроительных центров Казахстана. Регион обладает хорошим потенциалом для развития отрасли. Об этом заявили участники республиканского семинара-совещания по вопросам индустриального развития, организованном управлением предпринимательства и промышленности Атырауской области, сообщает корреспондент BNews.kz. Исполнительный директор союза машиностроителей РК Тимурлан Алтаев уверен, что нефтегазовому региону необходимо развитие машиностроения, и недропользователи могли бы делать это совместно с местными исполнительными органами. Программа ФИИР будет способствовать этой работе, будет создана отраслевая Дорожная карта, производства распределены по регионам республики. «Можно развивать любое направление машиностроения – нефтегазовое, железнодорожные машины, сельхозмашины, автомобилестроение. Атырау – нетронутое поле деятельности для представителей местного малого и среднего бизнеса. К примеру, автомобилестроение невозможно без комплектующих изделий, а здесь можно наладить выпуск тех же тормозных колодок и многих других деталей», - отметил Т.Алтаев. Представитель АО «БРК – лизинг» Бауыржан Ережепов сообщил, что по государственной программе «Производительность – 2020» они представляют лизинговые услуги с льготной годовой ставкой в 5 процентов сроком до 10 лет на сумму от 150 млн тенге. Участие собственных средств бизнеса должно составлять не менее 15 процентов. По словам Б. Ережепова в стране уже запущено несколько проектов по данной программе. BNews.kz