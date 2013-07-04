Фото с сайта uralskweek.kz Фото с сайта uralskweek.kz Художник Асхат АХМЕДЬЯРОВ привел раскрашенного в цвета российского флага поросенка к зданию консульства Российской Федерации, сообщает пресс-служба ДВД ЗКО. Тем самым художник выразил недовольство падением ракеты-носителя "Протон-М" на территории космодрома "Байконур". Вместе с Асхатом АХМЕДЬЯРОВЫМ к зданию консульства пришёл представитель общественного объединения «Абырай» Максат АЙСАУТОВ. Как сообщает пресс-служба ДВД ЗКО, АХМЕДЬЯРОВ и АЙСАУТОВ были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и доставлены в Абайский отдел полиции. Действия художника полиция расценила как мелкое хулиганство. Сегодня же состоялся суд, на котором АХМЕДЬЯРОВ был признан виновным по статье 330 КоАП РК. Художнику выписан административное наказание в виде штрафа в размере 3 МРП (1 МРП - 1731 тенге). Асхат АХМЕДЬЯРОВ - столичный художник, известный своими перфомансами. Например, в ноябре 2012 года художник надел на голову корпус от телевизора и напротив столичного офиса телеканала "Хабар" раздавал прохожим конфеты, символизирующие "сладкую ложь", которой государственные телеканалы кормят зрителей, также можно было взять пульт и совсем выключить телевизор.