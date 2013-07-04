По утверждению очевидцев, "Mersedes" на большой скорости ехал по улице Алии Молдагуловой со стороны вокзала. Выезжая на улицу Тайманова ("Омеговский мост") иномарка не вписалась в поворот, остановилась, затем резко набрала скорость и столкнулась с автомобилем такси "ВАЗ-2199", который в этот момент двигался со стороны "Омеги". - Я пытался убежать от столкновения, но ничего не получилось, - рассказывает водитель такси Юрий Сергеевич. Очевидцы утверждают, что водитель и пассажир автомобиля "Mersedes" были настолько пьяные, что первое время не могли выйти из машины. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови водителя и пассажира автомобиля "Mersedes". - Водитель находился в средней степени алкогольного опьянения, - рассказала. - От аварии пострадал лишь водитель автомобиля "ВАЗ-2199", который обратился в травмпункт с ушибом коленного сустава.