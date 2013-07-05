programОбщая стоимость проектов 1,4 трлн тенге. Во втором полугодии к ним прибавится еще 7 проектов. Особое внимание в рамках реализации индустриальной программы уделяется развитию малого и среднего бизнеса. За 5 месяцев 2013 года количество активных субъектов малого и среднего бизнеса возросло на 18% и составило 31 448 единиц, сообщает корреспондент BNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата. Одним из крупных проектов является завод по выпуску трубопроводной арматуры. Решение о строительстве завода было принято в 2007 году на встрече Нурсултана Назарбаева с председателем совета директоров корпорации «Шеврон» Дэвидом О’Райли. С этого момента была сформирована проектная группа, которая шаг за шагом продвигала проект к его логическому завершению. В завод по выпуску трубопроводной арматуры вложено инвестиций в размере 6 млрд тенге. Производственная мощность предприятия составляет 30 000 задвижек в год. Основной рынок сбыта – коммунальное хозяйство Казахстана и ближнего зарубежья. Задвижки дополняют ассортимент продукции полиэтиленового завода, что позволяет осуществлять комплексную поставку заказчикам от одного поставщика. Коллектив завода – 75 человек, состоящий из высококвалифицированных казахстанских специалистов, проходит обучение без отрыва от производства. В настоящее время завод находится на этапе сдачи в эксплуатацию, проводятся пусконаладочные работы всего производственного оборудования. Первый выпуск готовой продукции запланирован на конец июля. Завод по производству одноразовых шприцев ТОО «Брандо» был построен в 2010 году также в рамках ФИИР. На сегодняшний день предприятие вышло на полную мощность, и обеспечивает своей продукцией весь казахстанский рынок. Создано 150 рабочих мест. Весь штат состоит из местных специалистов. В 2011 году было расширено производство, освоен выпуск систем для вливания инфузионных растворов и медицинских перчаток. Это позволило дополнительно открыть 140 рабочих мест. А в текущем году начата работа по производству саморазрушающихся шприцев. Батыр КОЖИЕВ www.bnews.kz