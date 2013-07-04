Иллюстративное фото с сайта www.softcocktail.info Иллюстративное фото с сайта www.softcocktail.info Отключение горячей воды планируют в районе новостроек. Итак, с 8-го по 11 июля без горячей воды останутся жильцы 4 и 5 микрорайонов, а также микрорайонов «Строитель», «С.Восток», ул. Кунаева, мкр. «Женис» и района улицы Циолковского.  Как рассказали в АО «Жайыктеплоэнерго», в эти дни будут проводиться ремонтные работы тепломагистрали по ТМ-3.