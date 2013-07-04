Фото с сайта newskaz.ru Фото с сайта newskaz.ru Три экипажа Astana Dakar Team 5 июля отправятся на старт международного ралли-рейда "Шелковый путь 2013" в Москве, который является официальным этапом Кубка мира, сообщил руководитель команды Astana Dakar Team Артур Ардавичус. "Подготовка к Дакару состоит из множества тренировочных сборов и этапов Кубка мира. Мы выезжаем на этапы Кубка мира в течение года, как минимум на три. И один из этапов, который является подготовкой к Дакару проходит в России - это ралли марафон "Шелковый путь 2013". Сегодня начались технические проверки в Москве, в Лужниках. И завтра состоится торжественный старт с Красной площади",- сказал Ардавичус на пресс-конференции в Астане. По его словам, маршрут ралли пройдет от Москвы до Астрахани и составит более четырех тысяч километров. На автомобиле Tatra в категории грузовиков пилотом будет выступать сам Артур Ардавичус. Также на гонку "Шелковый путь 2013" в категории внедорожников класса Т1 поедут пилот Айдын Рахимбаев и Бауржан Исабаев. Кроме того, спортсмен отметил, что команда официально вошла в состав президентского спортивного клуба. «Тем самым мы взяли на себя еще больше ответственности и обязательств. Все силы брошены на то, чтобы успешно реализовать наши проекты, основные задачи. Самая главная задача для нашей команды - это успешное выступление на Дакаре», - заключил Ардавичус. newskaz.ru