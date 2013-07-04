Фото с сайта kislo.net Фото с сайта kislo.net С начала года в Алматы было оштрафовано больше 18 тыс. водителей за нарушение норм токсичности. Общая сумма штрафов превысила 70 млн тенге, заявил начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы Алтай Рахимбетов. Он отметил, что в южную столицу ежедневно въезжают больше 200 тыс. транспортных средств и только некоторые из них отвечают экологическим нормативам. Напомним, в январе на границах Алматы появилось 13 экопостов, которые проверяют уровень токсичности выхлопов автомобилей, въезжающих в город. С начала работы постов было проверено больше 70 тыс. транспортных средств, а 1600 водителей получили штрафы. Алтай Рахимбетов напомнил, что данное нарушение может закончиться даже лишением водительских прав, если водитель совершит его в третий раз. При первом нарушении штраф составляет 2 МРП (3 462 тенге), при повторном 5 МРП (8 655 тенге). Он также отметил, что ежедневно в городе проходят рейды в рамках акции «Чистый город». Городские власти регистрируют случаи нарушения правил благоустройства и привлекают к административной ответственности виновников. auto.mail.ru