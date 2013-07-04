Фото с сайта total.kz Фото с сайта total.kz Сотрудники Министерства иностранных дел Казахстана будут ездить на работу на велосипеде. Об этом заявил министр иностранных дел Ерлан Идрисов на открытии велопарковки возле здания Министерства. «Молодые дипломаты министерства иностранных дел в поддержку наших спортсменов и стремления нашей страны развивать «зеленую» экономику, выступили с инициативой открыть велопарковку, чтобы ездить на работу на самом экологически чистом транспорте», — цитирует министра Tengrinews.kz. Ерлан Идрисов отметил, что после великолепного выступления нашей сборной на Олимпиаде, в Казахстане появилось очень много любителей велоспорта. Данная велопарковка одна из первых в Астане, однако в Министерстве не сомневаются в ее необходимости. «Поверьте, что эта парковка будет занята и еще будет очередь. Возможно, нам надо будет ставить второй ряд для велопарковки», — сказал Ерлан Идрисов. Как уже писали auto.mail.ru, по данным дорожной полиции, велосипеды в Казахстане становятся все более популярным видом транспорта. Однако для велосипедиста вероятность попадания в ДТП в пять раз выше, чем для водителя авто. auto.mail.ru