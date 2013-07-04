Фото с сайта http://auto.zakon.kz/ Фото с сайта http://auto.zakon.kz/ Компания «Гелиос» впустила журналистов на Илийское нефтехралище, откуда в свой последний рейс утром 27 июня выехал водитель бензовоза Александр Горюнов. Сотрудники компании рассказали о том, как он себя чувствовал в день трагедии, и о техническом состоянии автоцистерны. Обязательные процедуры, которые проходят все водители перед выездом - это получение инструкции по технике безопасности и медицинское освидетельствование. И вот, что говорит о состоянии здоровья Горюнова утром в день трагедии врач, который осматривал Александра перед выездом. ЕЛЕНА ПОТАПОВА, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ТОО «HELIOS»: - Он мне ответил «меня ничего не беспокоит», жалоб не предъявлял. Давление у него показало 120 на 90 миллиметров ртутного столба. Температура тела 36,6, пульс 68. Сделан был на алкотестере определение алкоголя в организме, выдыхаемого воздуха, что показало отрицательный результат. Транспортники компании отвечают на вопросы о техническом состоянии машины Горюнова. Автоцистерны, по словам сотрудников «Гелиоса» проходят обязательный осмотр каждый день. Ранее некоторыми средствами массовой информации заявлялось о постоянно заклинивающей водительской двери, а по словам родственников в интервью Седьмому каналу, Александр выехал вообще на чужом грузовике. ВАСИЛИЙ КОВАЛЕВ, НАЧАЛЬНИК ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА АЛМАТИНСКОГО ФИЛИАЛА ТОО «HELIOS»: - У данного типа машин проблем с тормозами никогда не было. Тормозная система у него очень хорошая. При какой-то поломке обязательно застопорятся задние редуктора. Эта машина по приказу закреплена за Горюновым. Машина была проверена и вышла на линию в технически исправном состоянии. Стоит отметить, что, по словам начальника транспортного отдела, три из пяти автомашин «Гелиоса» этой же марки сейчас находятся на ремонте. Глава компании говорит об усиленном контроле состояния транспортных средств. КОНСТАНТИН СВИРИДОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО «HELIOS»: - Мы более подробно и усиленно, делаем осмотры, проводим работы всех узлов, но пока результат хороший и никаких предпосылок пока нет. В настоящее время продолжается экспертиза сгоревшей автомашины. Сергей Ким Максим Шулепов Алматинская область auto.zakon.kz