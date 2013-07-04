По словам пресс-секретаря суда Гульмиры КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ, преступление было совершено в марте прошлого года. Под угрозой жизни он потребовал у работницы ломбарда деньги и драгоценности. В общей сложности он забрал 170 тысяч тенге и 319 наименовании золотых украшении на сумму 5 миллионов 100 тысяч тенге. - Награбленные украшения мужчина спрятал на улице рядом с гаражами. Однако, когда он вернулся через несколько дней, части пакетов с драгоценностями на месте не оказалось, - отметила Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. В суде подсудимый полностью признал свою вину. Между тем, в результате данного преступления потерпевшими оказались свыше 70 человек, сдавших свои украшения в ломбард и впоследствии не получивших их обратно. Суд приговорил подсудимого к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.