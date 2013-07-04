Иллюстративное фото с сайта www.thenews.kz Иллюстративное фото с сайта www.thenews.kz Финансовая полиция Атырауской области пресекла факты выдачи водительских удостоверений лицам, состоящим на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу финпола области. После проведенного анализа было установлено, что в период с 2009 по 2012 годы органами дорожной полиции было выдано 28 прав на вождение лицам с психоневрологическими расстройствами. Также водительские удостоверения получили 57 человек, находящиеся на учете в наркологическом диспансере. - На сегодня департаментом возбуждено 6 уголовных дел по ст.325 ч.1 и 3 УК РК в отношении лиц, состоящих на постоянном учете наркологического диспансера, которые в рамках упрощенного досудебного производства направлены в суд, - рассказала пресс-секретарь областного финпола Алтынай МУХТАРОВА. Безнаказанными не останутся и лица, причастные к данной незаконной деятельности. Уже направлены представления в управление здравоохранения и ДВД по Атырауской области о привлечении к дисциплинарной ответственности работников наркологического и психоневрологического диспансеров, выдавших справки, состоящим на учетах лицам. За свои деяния ответят и сотрудники управления дорожной полиции ДВД, допустившие выдачу водительских прав указанным лицам, которые должны были принять меры по изъятию водительских прав на управление транспортом. - Работа оперативных подразделений по сбору материала в отношении установленных лиц данной категории продолжается, - уточнила Алтынай МУХТАРОВА.