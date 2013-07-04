Фото с сайта zakon.kz Фото с сайта zakon.kz (с)zakon.kz - Дорожная полиция Алматы установила личность мужчины, проехавшегося по улицам города на самодельном транспортном средстве (ванна), передает пресс-служба Управления дорожной полиции Алматы. Напомним, 1-го июля в сети Интернет появилось видео о вояже неизвестного на самодельном транспортном средстве по одной из центральных магистралей Алматы. «Данное видео было проанализировано руководством и сотрудниками дорожной полиции, в результате чего была назначена проверка. Накануне представителями отдела розыска нашего подразделения герой ролика был установлен и допрошен. Им оказался 22-х летний местный житель, который в свободное от работы время занимается ремонтом старой бытовой и автомобильной техники. Молодой человек в своей объяснительной записке пояснил, что вышеуказанное транспортное средство сконструировал собственноручно, используя старую домашнюю ванну и двигатель от мопеда. В тот день мужчина решил на деле проверить действие своего изобретения и выехал на дороги нашего города», - сообщила руководитель группы профилактики и взаимодействия со СМИ Управления дорожной полиции ДВД Алматы капитан полиции Акбота Куанышбеккызы. Кроме того, изобретатель уточнил, что во время движения ПДД не нарушал, чтобы не создавать помех остальным транспортным средствам он двигался исключительно в правом ряду проезжей части. «С гражданином К. была проведена профилактическая беседа, в ходе которой он пообещал впредь не экспериментировать с большим риском для жизни и здоровья участников дорожного движения. Тем более, что это небезопасно и для него самого, если учесть интенсивность движения транспорта в мегаполисе и его большое количество. Дорожная полиция ограничилась устным предупреждением», - резюмировала Акбота Куанышбеккызы.