Король Бельгии Альберт II. Фото: Reuters Король Бельгии Альберт II. Фото: Reuters 79-летний монарх неоднократно заявлял о том, что устал Король Бельгии Альберт II объявил о решении отречься от престола в эфире всех главных государственных телеканалов, сообщает The Flanders News. Официальное заявление было сделано в 18:00 по местному времени (20:00 мск). Альберт II сообщил о решении отречься в пользу своего старшего сына принца Филиппа. Данная процедура назначена на 21 июля, дату национального праздника Бельгии. Король подчеркнул, что ни один из его предшественников не восседал на троне в его возрасте. Также монарх отметил, что на данное решение повлияло ухудшение здоровья, которое сделало невозможным пребывание на бельгийском троне. «После двадцатилетнего царствования я придерживаюсь мнения, что настал момент для того, чтобы передать эстафету следующему поколению», — сказал монарх в своем официальном выступлении. В конце речи Альберт II поблагодарил соотечественников за выказанные за годы его правления «доверие, сочувствие и поддержку, а иногда даже небольшую критику». Информация о предстоящем отречении появилась после встречи министров Бельгии с монархом. 79-летний король неоднократно публично заявлял о том, что устал. Его старший сын Филипп сообщал, что готов заменить отца. В следующем месяце исполнилось бы 20 лет с момента восшествия Альберта II на престол. Ранее королевский летописец Патрик Вебер сообщал о возможном отречении бельгийского короля. По его мнению, заявление об этом прозвучит 21 июля, а затем начнется период плавной передачи власти. Он уточнял, что окончательно отречение может быть оформлено к середине ноября. bfm.ru