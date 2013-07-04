Пытаться взаимодействовать с людьми машина по имени Асимо будет с середины недели, в течение месяца. Как сообщает телекомпания NHK, таким образом компания-разработчик Honda хочет проверить, насколько хорошо Асимо может самостоятельно решать, как говорить и двигаться. Робот оснащён камерами и сенсорами и может мгновенно распознавать и анализировать положение и движение людей вокруг него. В дальнейшем он использует эту информацию для принятия решений. rusnovosti.ru