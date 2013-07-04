Фото с сайта yugopolis.ru Фото с сайта yugopolis.ru Фигурантка российского-американского шпионского скандала Анна Чапман предложила бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену, обвиняемому США в шпионаже и скрывающемуся в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», пожениться. «Сноуден, ты выйдешь за меня?», — написала Чапман на английском языке в своем микроблоге в Twitter. Анна Чапман — одна из 10 фигурантов «шпионского скандала», задержанных в США 28 июня 2010 года по подозрению в работе на российскую разведку. Всем шпионам были предъявлены обвинения в нелегальном пребывании на американской территории и контактах со Службой внешней разведки. По версии следствия, агенты собирали информацию с целью ее последующей передачи представителям российской дипмиссии, однако, по заявлениям Федерального бюро расследований, они не смогли добыть в Америке никаких секретных сведений. После высылки на родину Чапман вела телешоу на телевидении, стала функционером «Молодой гвардии» и заняла пост советника президента «Фондсервисбанка» по инвестициям и инновациям. 30-летний бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден уже вторую неделю находится в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В Москву он прилетел 23 июня из Гонконга, где находился с середины мая. Сноуден стал известен всему миру в середине июня, когда передал СМИ засекреченные документы о программе Prism, в рамках которой американские спецслужбы следили за гражданами через интернет. Сноуден не может покинуть «Шереметьево» из-за отсутствия документов — его паспорт власти США аннулировали. Американец попросил политического убежища у 21 страны, в том числе и у Россию. Не менее 10 стран уже отказали Сноудену в убежище, а оставаться в России он передумал сам после того, как президент Владимир Путин назвал условием его пребывания в России прекращение антиамериканской деятельности. forbes.ru