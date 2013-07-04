Фото с сайта ntdtv.ru Фото с сайта ntdtv.ru Свергнутый президент Египта Мохаммед Мурси, об отставке которого египетская армия объявила в среду вечером, помещен под домашний арест в клубе республиканской гвардии, сообщает NBC News со ссылкой на представителей исламистской «Партии свободы и справедливости» и «Братьев-мусульман». Большинство членов команды бывшего президента также находятся под домашним арестом. Среди арестованных — лидер «Партии свободы и справедливости» Саад Эль-Кататни и его заместитель Рашад аль-Баюми. Египетская государственная газета «Аль-Ахрам» сообщила, что выданы ордера на аресты 300 членов «Братьев-мусульман», а полиция готовится зачистить митинг сторонников Мурси, которые собираются у университета в Каире. Информагентство MENA сообщило, что полиция прилагает усилия, чтобы арестовать «ряд членов «Братьев-мусульман», которых обвиняют в подстрекательстве к насилию и нарушении общей безопасности и мира», передает агентство Reuters. Вечером 3 июля командование армии Египта объявило об отставке президента страны Мохаммеда Мурси. Временно исполняющим обязанности президента Египта назначен глава конституционного суда Египта Адли Мансур. Он будет возглавлять страну до досрочных президентских выборов. Их дата пока не назначена. После объявления об отставке Мурси его сторонники сообщили, что он перевезен в неизвестное место. В то же время в интернете появилась сделанное от его лица заявление, в котором он обвинил армию в совершении военного переворота. По данным СМИ, в ночь на среду в столкновениях между сторонниками и противниками Мурси в разных городах погибли не менее 14 человек. Ростуризм ранее рекомендовал россиянам, находящимся в Египте, избегать районов проведения массовых протестных акций и социальной напряженности и воздерживаться от поездок за пределы курортных зон. Мохаммед Мурси провел на посту президента Египта год. Его предшественник в кресле главы государства Хосни Мубарак, правивший более 30 лет, ушел в отставку после народных волнений, охвативших Египет в конце 2010 — начале 2011 годов. После отставки Мубарака судили и приговорили к пожизненному заключению за гибель демонстрантов при жестких разгонах акций протеста. В апреле суд постановил освободить его из-под стражи. До избрания президентом Мурси был одним из лидеров исламистской группировки «Братья-мусульмане». После инаугурации он вышел из рядов организации, но связей с бывшими соратниками не порвал. При нем была принята новая конституция, основанная на шариатском праве. Мурси также успел принять вызвавшую большой резонанс декларацию, существенно расширившую его полномочия и ограничившую полномочия судов. После этого оппозиция обвинила Мурси в восстановлении диктатуры. forbes.ru