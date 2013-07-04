Фото с сайта news.mail.ru Фото с сайта news.mail.ru Картина знаменитого испанского художника Эль Греко «Молитва святого Доминика» была продана на лондонском аукционе Sotheby's за 14 млн долларов, сообщает France 24. На аукционе были представлены сразу две работы испанского мастера — «Молитва святого Доминика» и «Христос на кресте». На картине, сумевшей установить новый рекорд аукциона Sotheby's, изображен католический святой, основатель ордена проповедников (или ордена доминиканцев) во время молитвы. По словам главы подразделения аукционного дома, занимающегося картинами старых мастеров, «Молитва святого Доминика» ушла с молотка после напряженного соревнования между участниками торгов. Оценочная стоимость каждой из работ Эль Греко составляла 4,5-7,5 млн долларов, однако итоговая цена «Молитвы святого Доминика» практически вдвое превзошла максимальную оценку. Финальная цена полотна «Христос на кресте» не сообщается. Весной 2011 года на юге Испании было обнаружено полотно Эль Греко «Благовещение», числившееся утерянным с конца 1990-х годов. Картина была найдена на частной квартире в Аликанте. Мэрия Барселоны заявила, что шедевр по праву принадлежит городу. bfm.ru