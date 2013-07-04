Иллюстративное фото с сайта www.regionsamara.ru Иллюстративное фото с сайта www.regionsamara.ru ДТП произошло вечером 3 июля на мосту в сторону поселка Подстепное.  - 26-летний житель Подстепного на автомобиле «Ауди В4» зеленого цвета, не соблюдая дистанцию, врезался в автомобиль марки «Фольксваген», - рассказала порталу «Мой ГОРОД» инспектор отделения организационно-профилактической работы и контроля УДП ДВД ЗКО Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - От удара «Фольксваген» откатился и врезался в другую автомашину «Ауди С4» белого цвета. Далее по цепочке «Ауди С4» наезжает серебристую «Ауди С4». В это время водитель автомашины «ВАЗ-2110», также не соблюдая дистанцию, наезжает на зеленую «Ауди В4», которая до этого уже въехала в другую иномарку (смотри выше). Заключающий аккордом стал наезд «ГАЗа» на «десятку». Как рассказали в УДП, все водители трезвы, пострадавших нет, лишь автовладельцам причинен ущерб.