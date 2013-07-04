фото с сайта k-news.kz фото с сайта k-news.kz В Казахстане торговля квотами на выбросы парниковых газов будет начата на базе Казахстанской торговой биржи в августе текущего года, сообщает Primeminister.kz. «Мы внедрили систему торговли квотами на выбросы парниковых газов по изученному пути, по опыту Евросоюза. Система называется Cap and Trade (ограничение и торговля)... Торговля будет проводиться на биржевых площадках. На сегодняшний день объявлен конкурс на выбор товарной бирже, где-то в начале августа биржа будет функционировать, и мы будем готовы проводить первичное размещение государственных квот для продажи», - сказал руководитель АО «Жасыл Даму» Сергей Цой. По его словам, пик продаж придется на осень текущего года – сентябрь, октябрь и ноябрь. Национальный план распределения квот предусматривает их бесплатную выдачу по отраслям - энергетика, нефтегазовая отрасль, промышленность, металлургия. «Это предприятия, которые выбрасывают свыше 20 тысяч тонн углекислого газа в год. Всего будет выдано квот примерно на 147 миллионов тонн углекислого газа эквивалента», - добавил Цой. При этом эксперт подчеркнул, что «есть государственный резерв квот, и те предприятия, которые по каким-то причинам превысили уровень 2010 года, им необходимо докупить квоты… Они могут выйти на биржи на покупку квот из госрезерва, который составляет 20,6 миллионов тонн. Мы считаем, что его должно хватить, чтобы удовлетворить потребности наших предприятий». today.kz