Фото с сайта personal.akorda.kz Фото с сайта personal.akorda.kz Накануне в Астане состоялась презентация книг президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Жылдар мен ойлар» и «Времена и думы», сообщает отдел анализа и информационного обеспечения ГУ "Назарбаев центр". Как отмечается, в книгах собраны мысли и изречения Первого Президента Республики Казахстан, извлеченные из его книг, статей и выступлений. Посвященные различной тематике, в совокупности они не только отражают его философское кредо как человека, государственного деятеля и политика, но и создают целостный портрет современного Казахстана в широкой исторической панораме. Эти издания, базирующиеся на анализе политических, научных и публицистических произведений Нурсултана Назарбаева, имеют важное социальное значение и объективно призваны нести большую развивающую, научную, просветительскую, образовательную, воспитательную функции. Презентации пройдут во всех регионах Казахстана, таким образом новые издания получат широкое распространение среди населения. Выпущенные ранее сборники Назарбаева «Ту?ан елім - тірегім» (2001), «?зекжарды ойлар» (2003), «Ой б?лістім хал?ыммен» (2006), «Мыслями с народом поделюсь» (2007) были тепло встречены читателями. today.kz