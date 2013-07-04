Фото с сайта dknews.kz Фото с сайта dknews.kz Жители Байконура остались без хлеба и других продуктов питания. В городе закрыты все продовольственные магазины. Не ходит общественный транспорт. Чтобы хоть как-то выйти из положения, горожанам приходится самостоятельно добираться до соседних районов и закупаться там, передает корреспондент Седьмого канала. - Все закрыли. Дома нет ни булки хлеба. Так и будет продолжаться? В страхе живем. Как что-то взлетает, так боимся. Полетит ли, или снова взорвется. Пару лет назад и в Жанакале запускали ракету. Весь скот вымер. Да и урожая нет никакого. Все отравлено, - рассказывает Сабихан Кенжебаев, один из жителей города Байконура В области работает оперативный штаб. Специалисты опровергают предположения о том, что возгорание топлива гептил может нанести серьезный вред здоровью местного населения. На место прибыл главный санитарный врач - Жандарбек Бекшин. - Был исследован воздух, атмосферный воздух, на содержание продуктов распада гептила. И в ходе исследования содержания продуктов распада гептила превышения санитарных норм не было обнаружено, - сообщил Жандарбек Бекшин. Напомним, накануне на космодроме Байконур произошло крупное ЧП. Ракета-носитель с тремя спутниками связи "Глонасс" рухнула при запуске. Над местом падения образовалось ядовитое облако. По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ двигателя. YK-news.kz