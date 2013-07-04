Фото с сайта astana.kz Фото с сайта astana.kz В Астане 8 июля будет запущен новый скоростной пригородный поезд сообщением «Астана - Павлодар», сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки». Скоростной пригородный поезд повышенной комфортности №6820/6819 сообщением «Астана – Павлодар» будет курсировать по понедельникам, вторникам, и средам дополнительно к курсирующему по другим дням недели на данном маршруте электропоезду повышенной комфортности №6801/6802. Отправление из Астаны в 18 ч.40 мин., прибытие в Павлодар в 1 ч.08 мин., обратно из Павлодара - в 9 ч.04 мин и прибытие в Астану в 15ч.30 мин. Остановки в пути следования предусмотрены на станциях Ерментау и Экибастуз. Компания отмечает, что новые вагоны пригородных поездов оборудованы комфортабельными креслами, откидными столиками и подставками для ног. Вагоны поезда также оснащены телевизорами, системой радиовещания, информационными табло, двумя биотуалетами и кондиционерами. Стоимость проезда в скоростном пригородном поезде от Астаны до Павлодара составляет 1822 тенге С Астаны до Павлодара будет курсировать новый скоростной пригородный поезд «Астана - Павлодар» Фото с сайта astana.kz В Астане 8 июля будет запущен новый скоростной пригородный поезд сообщением «Астана - Павлодар», сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки». Скоростной пригородный поезд повышенной комфортности №6820/6819 сообщением «Астана – Павлодар» будет курсировать по понедельникам, вторникам, и средам дополнительно к курсирующему по другим дням недели на данном маршруте электропоезду повышенной комфортности №6801/6802. Отправление из Астаны в 18 ч.40 мин., прибытие в Павлодар в 1 ч.08 мин., обратно из Павлодара - в 9 ч.04 мин и прибытие в Астану в 15ч.30 мин. Остановки в пути следования предусмотрены на станциях Ерментау и Экибастуз. Компания отмечает, что новые вагоны пригородных поездов оборудованы комфортабельными креслами, откидными столиками и подставками для ног. Вагоны поезда также оснащены телевизорами, системой радиовещания, информационными табло, двумя биотуалетами и кондиционерами. Стоимость проезда в скоростном пригородном поезде от Астаны до Павлодара составляет 1822 тенге astana.kz