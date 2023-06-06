Создание государственного архива протекало в сложных условиях, до 1917 года документы хранились в РФ, а значительное количество было утеряно, сгорело или разорвано. В мае 1923 года президиум Уральского губисполкома организовывает архивное бюро. Через год в архиве хранилось 15 270 документов. На сегодня в архиве 2 499 фондов и хранится 677 680 документов, передаёт портал «Мой ГОРОД». 100 лет исполнилось единому архиву ЗКО Фото Медета Медресова В 2018 году из областного бюджета выделили 110 млн тенге на проект «Электронный архив», где бумажные документы оцифровывают для хранения и чтения. Любой человек, имеющий ЭЦП, может зарегистрироваться на сайте muragat-bko.gov.kz и подать заявку на просмотр документов.
— У нас четыре сканера, в день мы оцифровываем около 8 000 листов. Мы единственные в Казахстане предоставляем архивные документы онлайн. С хранилища на лифте спускаем документы, вручную сканируем, редактируем и отправляем на базу для хранения. Далее документы отправляются в отдел подшивки и возвращаются в хранилище. В основном к нам попадают материалы из личных фондов, творчество акынов, письменные издания, работы фотографов и многое другое. Мы собираем работы известных авторов в фонд. Также ищем людей, которые имеют  интересные документы, а иногда граждане приносят их сами в качестве подарка. Всё это останется в национальном архиве республики. Это ведь вечное, надёжное хранилище. В этом году 10 мая нам исполнилось 100 лет. История начинается с 1794 года, тогда в Бокей Орде открылся первый архив, — рассказал заместитель директора Сержан Семгалиев.
100 лет исполнилось единому архиву ЗКО Фото Медета Медресова 100 лет исполнилось единому архиву ЗКО Фото Медета Медресова Для жителей есть небольшой читальный зал. Любой интересующийся историей может пользоваться литературой, документами и фото. По рассказам работников архива, в основном к ним поступают генеалогические и тематические запросы. Ботагоз Нагимова заведует читальным залом, работает с исследователями. Она рассказала, что с 2018 года исследователи с других регионов могут воспользоваться материалами хранилища, не выходя из дома.
— За последние месяцы у нас зарегистрировалось 62 человека, они по любой тематике могу ознакомиться с материалами. В читальном зале в основном работают граждане из зарубежных стран. Например, россияне не могут воспользоваться онлайн услугой, поэтому берут материал в зал. Тема генеалогии самая актуальная, по ней занимается старшее поколение, а студенты и магистранты берут тематические документы. Мы не можем дать разрешения на материалы, касающиеся суда, прокуратуры и нотариальные дела. Остальные документы в открытом доступе, — поделилась Ботагоз Нагимова.
100 лет исполнилось единому архиву ЗКО Фото Медета Медресова Как сказал заместитель директора, в хранилище находятся настоящие сокровища. Читатели могут посмотреть газеты, выпущенные в 1919 году. Имеются издания на арабском языке и латинице. 100 лет исполнилось единому архиву ЗКО Фото Медета Медресова Работники соблюдают правила хранения ценных бумаг, постоянно поддерживают определённую температуру воздуха.
— Наша работа заключается не только в хранении важных исторических документов, мы помогаем людям искать данные о своих родственниках, кто-то ищет информацию о репрессированных членах своей семьи, кому-то интересно узнать историю дома, где они проживают. Мы упростили задачу поиска с помощью сканирования документов. Помимо того, что можно получить информацию онлайн, цифровизация помогает хранить документы в случае непредвиденных ситуаций. За температурой воздуха тщательно следят около 30 сотрудников. Контролируем, чтобы свет не проникал в хранилище, всегда проверяем пожарную безопасность, у каждого стеллажа у нас стоят огнетушители. Важно передать историю подрастающему поколению, поэтому делаем всё возможное, чтобы сохранить бумажные варианты. Бывает работаем, не считаясь со временем, зачастую пенсионеры запрашивают документы к концу рабочего дня. Мы поднимаем архивы, спускаем документы в отдел, где оцифровывают документы, затем документы подшиваются и возвращаются к нам, — поделился архивист Мерген Турланов.
100 лет исполнилось единому архиву ЗКО Фото Медета Медресова 100 лет исполнилось единому архиву ЗКО Фото Медета Медресова. 100 лет исполнилось единому архиву ЗКО Фото Медета Медресова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.