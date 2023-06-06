Создание государственного архива протекало в сложных условиях, до 1917 года документы хранились в РФ, а значительное количество было утеряно, сгорело или разорвано. В мае 1923 года президиум Уральского губисполкома организовывает архивное бюро. Через год в архиве хранилось 15 270 документов. На сегодня в архиве 2 499 фондов и хранится 677 680 документов, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото Медета Медресова
В 2018 году из областного бюджета выделили 110 млн тенге на проект «Электронный архив», где бумажные документы оцифровывают для хранения и чтения. Любой человек, имеющий ЭЦП, может зарегистрироваться на сайте muragat-bko.gov.kz и подать заявку на просмотр документов.
— У нас четыре сканера, в день мы оцифровываем около 8 000 листов. Мы единственные в Казахстане предоставляем архивные документы онлайн. С хранилища на лифте спускаем документы, вручную сканируем, редактируем и отправляем на базу для хранения. Далее документы отправляются в отдел подшивки и возвращаются в хранилище. В основном к нам попадают материалы из личных фондов, творчество акынов, письменные издания, работы фотографов и многое другое. Мы собираем работы известных авторов в фонд. Также ищем людей, которые имеют интересные документы, а иногда граждане приносят их сами в качестве подарка. Всё это останется в национальном архиве республики. Это ведь вечное, надёжное хранилище. В этом году 10 мая нам исполнилось 100 лет. История начинается с 1794 года, тогда в Бокей Орде открылся первый архив, — рассказал заместитель директора Сержан Семгалиев.
Фото Медета Медресова
Фото Медета Медресова
Для жителей есть небольшой читальный зал. Любой интересующийся историей может пользоваться литературой, документами и фото. По рассказам работников архива, в основном к ним поступают генеалогические и тематические запросы.
Ботагоз Нагимова заведует читальным залом, работает с исследователями. Она рассказала, что с 2018 года исследователи с других регионов могут воспользоваться материалами хранилища, не выходя из дома.
— За последние месяцы у нас зарегистрировалось 62 человека, они по любой тематике могу ознакомиться с материалами. В читальном зале в основном работают граждане из зарубежных стран. Например, россияне не могут воспользоваться онлайн услугой, поэтому берут материал в зал. Тема генеалогии самая актуальная, по ней занимается старшее поколение, а студенты и магистранты берут тематические документы. Мы не можем дать разрешения на материалы, касающиеся суда, прокуратуры и нотариальные дела. Остальные документы в открытом доступе, — поделилась Ботагоз Нагимова.
Фото Медета Медресова
Как сказал заместитель директора, в хранилище находятся настоящие сокровища. Читатели могут посмотреть газеты, выпущенные в 1919 году. Имеются издания на арабском языке и латинице.
Фото Медета Медресова
Работники соблюдают правила хранения ценных бумаг, постоянно поддерживают определённую температуру воздуха.
— Наша работа заключается не только в хранении важных исторических документов, мы помогаем людям искать данные о своих родственниках, кто-то ищет информацию о репрессированных членах своей семьи, кому-то интересно узнать историю дома, где они проживают. Мы упростили задачу поиска с помощью сканирования документов. Помимо того, что можно получить информацию онлайн, цифровизация помогает хранить документы в случае непредвиденных ситуаций. За температурой воздуха тщательно следят около 30 сотрудников. Контролируем, чтобы свет не проникал в хранилище, всегда проверяем пожарную безопасность, у каждого стеллажа у нас стоят огнетушители. Важно передать историю подрастающему поколению, поэтому делаем всё возможное, чтобы сохранить бумажные варианты. Бывает работаем, не считаясь со временем, зачастую пенсионеры запрашивают документы к концу рабочего дня. Мы поднимаем архивы, спускаем документы в отдел, где оцифровывают документы, затем документы подшиваются и возвращаются к нам, — поделился архивист Мерген Турланов.
Фото Медета Медресова
Фото Медета Медресова.
Фото Медета Медресова.
