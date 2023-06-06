— Задержанный 1984 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался. Пистолет, которым он угрожал, оказался игрушечным. Подозреваемый говорит, что решился на преступление из-за долгов. Он помещён в изолятор временного содержания, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в дежурную часть обратился кассир микрофинансовой организации. Первого июня ему на рабочем месте угрожал пистолетом мужчина в комбинезоне, требуя отдать деньги. Испугавшись, кассир выполнил требования, а грабитель скрылся с места происшествия. Подозреваемого задержали по «горячим следам»Расследование ведётся по статье 192 УК РК (Разбой). Подозреваемому грозит до семи лет заключения.

