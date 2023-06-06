Путешествия за границу на автомобиле не обходятся без международных водительских прав,

поскольку Национальное Водительское Удостоверение (НВУ) РК выполнено по Международным стандартам, но НЕ имеет статус Международного Водительского Удостоверения.

Это поможет решить данную задачу и обеспечить вам законную возможность управления автомобилем в таких странах. В некоторых странах НВУ не признаются полицией, поэтому могут возникнуть проблемы. Для решения этой задачи нужно обратиться в

официальное представительство International Drivers Association

в Казахстане

https://i-d-a.kz/

и получить права международного образца.

Основные плюсы

Оформление международных водительских прав в Казахстане имеет несколько преимуществ:

Международное водительское удостоверение, выданное International Drivers Association, признаются в более чем 180 странах. Это позволяет практически в любой точке мира водить автомобиль и арендовать транспортное средство.

Информация в международных правах переведена на несколько языков, что облегчает работу полиции или других органов контроля за границей. Это также дает право неограниченно перемещаться внутри государства, которое принимает МВУ.

Мобильность – возможность путешествовать и арендовать автомобиль на их территории. Все это официально и реально при наличии международных водительских прав.

При оформлении не проводятся дополнительные экзамены или практические испытания, что позволяет лишний раз не беспокоиться перед поездкой.

Стоит отметить, что международные водительские права самостоятельно не несут никакой юридической силы. Они функционируют вместе с национальными. При замене основного удостоверения заменяются и международные.

Особенности и возможности

В Казахстане международные водительские права официально можно получить в IDA. Документы регистрируются в Центральной Австрийской Базе МВУ и принимаются практически в любой стране.

Где можно путешествовать с МВУ:

ОАЭ Таиланд США Великобритания Израиль Япония Корея Испания

И еще множество государств, подписавших Венской и Женевской конвенций “О дорожном движении”. Наличие международного водительского удостоверения позволят беспрепятственно перемещаться на собственном автомобиле между странами и городами, а также арендовать транспортное средство в любой компании для удобных и увлекательных путешествий.