Основные плюсыОформление международных водительских прав в Казахстане имеет несколько преимуществ:
- Международное водительское удостоверение, выданное International Drivers Association, признаются в более чем 180 странах. Это позволяет практически в любой точке мира водить автомобиль и арендовать транспортное средство.
- Информация в международных правах переведена на несколько языков, что облегчает работу полиции или других органов контроля за границей. Это также дает право неограниченно перемещаться внутри государства, которое принимает МВУ.
- Мобильность – возможность путешествовать и арендовать автомобиль на их территории. Все это официально и реально при наличии международных водительских прав.
- При оформлении не проводятся дополнительные экзамены или практические испытания, что позволяет лишний раз не беспокоиться перед поездкой.
Особенности и возможностиВ Казахстане международные водительские права официально можно получить в IDA. Документы регистрируются в Центральной Австрийской Базе МВУ и принимаются практически в любой стране. Где можно путешествовать с МВУ:
- ОАЭ
- Таиланд
- США
- Великобритания
- Израиль
- Япония
- Корея
- Испания