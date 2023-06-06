Животное чувствует себя хорошо и готово к переезду в новую семью, передаёт портал «Мой ГОРОД».  Собаку насадили на арматуру в Атырау Скриншот с видео 17 мая возле школы в микрорайоне Нурсая нашли истекающую кровью собаку, которая в буквальном смысле была насажена на арматурный прут. У неё была открытая рана правого бедра с обоих сторон, задеты мышцы, связки и тазовая кость. Волонтёр подозревал, что это дело рук живодёров. Что не удивительно, в городе это не редкость. Однако позже полицейские опубликовали видеозапись, на которой видно, как животное само получило травму. Как сегодня сообщил зоозащитник и кинолог Мамучар Карлович, за это время собаку удалось полностью вылечить. Пёс чувствует себя хорошо.
– В тот момент, конечно, было тяжело надеяться на лучшее. Но сейчас уже всё хорошо. Собачка прекрасно себя чувствует. Очень хорошо ходит на поводке, ладит. Прекрасно воспитана, очень адекватна к людям, к кошкам, к другим собакам, — рассказал он.
Также волонтёр отметил, что желающие могут забрать пса в новую семью.