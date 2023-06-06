По данным «Казгидромета», седьмого июня в ЗКО ожидается ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Обиделась и прекратила связь: в Атырау нашли пропавшую 9 лет назад иностранку Иллюстративное фото из архива «МГ» На большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +21..+23 градусов, ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +26..+28 градусов, ночью +15..+17 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +24..+26 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +34..+36 градусов, ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 7 метров в секунду
