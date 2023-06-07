– Ежегодно мы отмечаем день рождения великого классика, – говорит Владимир Кутищев. – Истинные ценители творчества Пушкина собрались у его памятника. Сказки, стихи и другие его произведения встречают нас с самого рождения и сопровождают до конца нашей жизни. Не случайно в день рождения Александра Сергеевича отмечают и Международный день русского языка. Это самый распространенный язык в Европе, и он будет существовать вечно. Здорово, что молодежь и более взрослое поколение не оставляют интереса к творчеству и живому слову, что важно для нашего современного мира.В музее Пушкина солист областной филармонии имени Курмангалиева Хайырханов исполнил песни на стихи классика, а дети городских школ читали его стихи. В областном драматическом театре имени Островского день рождения Пушкина отметили литературно-музыкальной постановкой «Я ехал к Вам…». Самой юной участнице Марии Иванаевой выпала честь открыть фестиваль, прочитав отрывок из «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях». Далее со сцены прозвучали стихотворения и отрывки из поэм Пушкина, а также стихотворения, посвящённые поэту Северянина «Есть имена, как солнце», Матвеевой «Ведь Пушкин есть у нас», Есенина «Мечтая о могучем даре», Гиляровской «Поклон тебе, поэт!», Азовской «Но так любить, как я его люблю», Шабарениной «Пушкин» и другие в исполнении школьников и артистов театра имени Островского Джумахметова, Сторожевских, Захаровой. Романсы и народные песни – солиста областной филармонии Хайырханова, фольклорного ансамбля «Яик» под руководством Вологиной. – Почитатели таланта великого Александра Сергеевича приходят на такие большие музыкальные мероприятия, и каждый год мы придумываем новую программу, потому что Пушкин – многогранен. Он так много всего создал, что любое его произведение можно повторять из года в год, и каждый раз это будет что-то новое, – отмечает автор идеи и режиссер фестиваля Сергей Быков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Оксана КАТКОВА, фото автора
