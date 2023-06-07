Её тело обнаружили в русле реки. Двое детей утонули в ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» Пропавшую без вести 15-летнюю Ербосын Айзере из села Аулиеагаш Панфиловского района разыскивали с четвёртого июня. Она ушла из дома в неизвестном направлении. Школьницу искали полицейские, военные, жители, учителя и волонтёры. В пресс-службе департамента полиции Жетысу сообщили, что тело девочки обнаружили в двух-трёх километрах от села Аулиеагаш в русле реки Буракожыр без внешних признаков насильственной смерти. Стражи порядка проверяют все обстоятельства смерти подростка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.