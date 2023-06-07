— Учитывая степень тяжести причинённых нравственных страданий, вызванных незаконным привлечением к уголовной ответственности, жизненную важность личных неимущественных прав и благ истца, таких как здоровье, свобода, честь и достоинство, свобода передвижения суд постановил взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 300 000 тенге, сумму имущественного вреда — 600 000 тенге, судебные расходы по оплате помощи представителя — 150 000 тенге, — сообщили в пресс-службе суда.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Дело о возмещении морального и имущественного вреда рассмотрел суд Актобе. Истец провёл под стражей несколько месяцев, его подозревали в хранении наркотиков в особо крупном размере. Постановлением суда дело в отношении него прекратили в связи с отказом прокурора от обвинения — отсутствовал состав преступления. За мужчиной признали право на реабилитацию, тогда он и подал иск против министерства финансов, прося возместить причинённый моральный и материальный ущерб.Решение в законную силу не вступило.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.